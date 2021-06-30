مولر عائد بخيبة أمل كبيرة لمنتخب ألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 يونيو 2021, 02:39 مساء
توماس مولر يتحسر. (إنترنت)

واصل مهاجم منتخب ألمانيا توماس مولر صيامه التهديفي في نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم في ثالث مشاركاته فيها بعد إضاعته فرصة لا تهدر في مواجهة إنجلترا كانت ستمنح التعادل (1-1) لفريقه، قبل أن تتلقى شباك «المانشافت» هدفا ثانيا لتخرج من الدور ثمن النهائي بالخسارة (صفر-2) في الدور ثمن النهائي.

واعترف مولر بأن إضاعته للفرصة عندما انفرد بحارس مرمى إنجلترا جوردن بيكفورد وسدد خارج الخشبات الثلاث بأنها «مؤلمة للغاية، أن تحصل على فرصة مماثلة للتسجيل ثم تهدرها، فإنك تشعر بألم شديد، تلك اللحظة تبقى عالقة في ذهنك حتى النهاية، هذا الأمر يجعلك لا تنام في المساء»، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وأوضح بحسرة «أنها تلك اللحظة التي تدربت طويلا وعملت جاهدا، وحلمت بها لكي تجعل أمة بأكملها تشعر بالنشوة، الأمر مؤلم أيضا لأن جميع أنصار المنتخب الألماني وقفوا إلى جانبنا وساندونا خلال كأس أوروبا، أريد أن أشكرهم على دعمهم».

ولو قدر لمولر أن يسجل من تلك الفرصة لرفع رصيده الدولي إلى 40 هدفا في 107 مباريات دولية، لكنه أخفق بالتالي في التسجيل في ثلاث نسخ من البطولة القارية أعوام 2012 و2016 والحالية، وكان مولر عاد إلى صفوف المنتخب الألماني بعد استبعاده بعد نهائيات مونديال 2018 في روسيا من قبل مدرب المنتخب يواكيم لوف، لكن في ظل الانتقادات وتراجع نتائج ألمانيا أخيرا، رضخ لوف واستدعاه مجددا بعد غياب سنتين على أمل إحراز اللقب الرابع لبلاده من دون أن تتكلل عودته بالنجاح.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد مواجهة الأهلي طرابلس (0 × 0) السويحلي في الدوري الليبي الممتاز.. بث مباشر
رياضة محلية
لوف.. رجل الأفراح الصادمة والأحزان الأليمة في الكرة الألمانية خلال 15 عاما
رياضة عالمية
منظمة الصحة: الصين تنتصر في حرب الـ70 عاما ضد الملاريا
دولى
تعرف على جدول مواعيد مباريات دور ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية 2020
رياضة عالمية
وفاة 34 شخصا في كندا بسبب موجة الحر
دولى
أوكرانيا تنهي المغامرة السويدية بهدف قاتل.. وتصبح آخر المتأهلين إلى ربع نهائي ...
رياضة عالمية
تعرف على نتائج مباريات اليوم الثلاثاء من الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
أبوظبي تحظر على غير الملقحين دخول أماكن عامة اعتبارا من 20 أغسطس
دولى
الصور: ضبط وإحضار كل من تدخل في عرقلة برنامج عمل شركة الكهرباء
ليبيا
للمرة الثانية خلال أقل من 10 أيام.. الدبيبة يناقش مع مسؤولي شركة الكهرباء «أسباب...
ليبيا
الحكم على رئيس جنوب أفريقيا السابق بالسجن 15 شهرا
دولى
5 رسائل لـ«أوفتشا» لمناسبة انتهاء عمله: ليبيا ليست بلد أزمة فقط.. لنحكِ القصص ...
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بطاطا حلوة بجوز الهند