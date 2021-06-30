مولر عائد بخيبة أمل كبيرة لمنتخب ألمانيا

توماس مولر يتحسر. (إنترنت)

واصل مهاجم منتخب ألمانيا توماس مولر صيامه التهديفي في نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم في ثالث مشاركاته فيها بعد إضاعته فرصة لا تهدر في مواجهة إنجلترا كانت ستمنح التعادل (1-1) لفريقه، قبل أن تتلقى شباك «المانشافت» هدفا ثانيا لتخرج من الدور ثمن النهائي بالخسارة (صفر-2) في الدور ثمن النهائي.

واعترف مولر بأن إضاعته للفرصة عندما انفرد بحارس مرمى إنجلترا جوردن بيكفورد وسدد خارج الخشبات الثلاث بأنها «مؤلمة للغاية، أن تحصل على فرصة مماثلة للتسجيل ثم تهدرها، فإنك تشعر بألم شديد، تلك اللحظة تبقى عالقة في ذهنك حتى النهاية، هذا الأمر يجعلك لا تنام في المساء»، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وأوضح بحسرة «أنها تلك اللحظة التي تدربت طويلا وعملت جاهدا، وحلمت بها لكي تجعل أمة بأكملها تشعر بالنشوة، الأمر مؤلم أيضا لأن جميع أنصار المنتخب الألماني وقفوا إلى جانبنا وساندونا خلال كأس أوروبا، أريد أن أشكرهم على دعمهم».

ولو قدر لمولر أن يسجل من تلك الفرصة لرفع رصيده الدولي إلى 40 هدفا في 107 مباريات دولية، لكنه أخفق بالتالي في التسجيل في ثلاث نسخ من البطولة القارية أعوام 2012 و2016 والحالية، وكان مولر عاد إلى صفوف المنتخب الألماني بعد استبعاده بعد نهائيات مونديال 2018 في روسيا من قبل مدرب المنتخب يواكيم لوف، لكن في ظل الانتقادات وتراجع نتائج ألمانيا أخيرا، رضخ لوف واستدعاه مجددا بعد غياب سنتين على أمل إحراز اللقب الرابع لبلاده من دون أن تتكلل عودته بالنجاح.