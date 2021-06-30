لوف يودع منتخب ألمانيا بحديث الحسرة والندم

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 يونيو 2021, 01:26 مساء
يواكيم لوف. (فرانس برس)

تحسر مدرب ألمانيا يواكيم لوف، على الفرص المهدرة في آخر مباراة له على رأس الطاقم الفني للفريق بعد الهزيمة (0-2) أمام إنجلترا في دور الـ16 لبطولة أوروبا لكرة القدم، أمس الثلاثاء، بعد 15 عاما في تدريب منتخب ألمانيا انتهت بالخسارة في ويمبلي، ولم تنجح ألمانيا في اختراق دفاع إنجلترا الصلد والذي لم يستقبل أي هدف في بطولة أوروبا حتى الآن.

وأهدر الألمان فرصتين خطيرتين بواسطة تيمو فيرنر وتوماس مولر بواقع فرصة في كل شوط، وقال لوف: «نشعر بخيبة أمل كبيرة، كنا نتوقع الكثير وثقتي في الفريق كانت كبيرة لكن في مباريات مهمة مثل هذه يجب أن تستفيد من الفرص التي تحصل عليها، حصلنا على فرصتين خطيرتين بواسطة فيرنر ومولر، وأشعر بالمرارة للخروج من هذا الدور»، بحسب ما نقلته «رويترز».

وتولى لوف المسؤولية في 2006، وقاد ألمانيا إلى الفوز بكأس العالم 2014 قبل الخروج المذل من البطولة بعد أربع سنوات لاحقة من الدور الأول، وسيخلفه هانز فليك مدرب بايرن ميونخ السابق، وقال لوف: «كان يحدونا الأمل في تحقيق أشياء أفضل في هذه البطولة، أنا حزين لأن حماس الجماهير في بلادنا سيفتر بعد المباراة».

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