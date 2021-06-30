تمثال مارادونا يزين ريو دي جانيرو البرازيلية

تمثال دييغو أرماندو مارادونا. (إنترنت)

تعتزم مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية تكريم اللاعب الأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا بإطلاق اسمه على إحدى الساحات ووضع تمثال له، وبدأ مجلس البلدية إجراءات تصميم تمثال للاعب من أجله وضعه في ساحة صغيرة في حي بوتافوغو، تقع أمام قنصلية الأرجنتين في ريو دي جانيرو.

وقال عضو مجلس البلدية فليبي ميتشل القائم على المبادرة: «ليس لدينا تاريخ بعد لوضع التمثال لكن بناءه منصوص عليه في مشروع قانون تم التصديق عليه»، بحسب ما نقله موقع «24» عن وكالة الأنباء الإسبانية.

وأكد أن المنافسة التاريخية بين البرازيل والأرجنتين، لا يمكن أن تجعل ريو دي جانيرو تحتفي بلاعب مهم للغاية في تاريخ كرة القدم العالمية.

وخضع طبيب أسطورة كرة القدم الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا إلى التحقيق، بتهمة القتل غير المتعمد بعد أربعة أيام من وفاة «الفتى الذهبي»، جراء أزمة قلبية في منزله، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الأرجنتينية «تيلام».

وبحسب صور بثها التلفزيون ومصادر قضائية استندت إليها الوكالة الأرجنتينية، فقد داهمت الشرطة مكتب ومنزل ليوبولدو لوكي، بحثا عن أدلة حيال إهمال مهني محتمل.