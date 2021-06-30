إيفرتون يقترب من جلب المدرب رفائيل بينيتز والشرطة تحقق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 يونيو 2021, 11:10 صباحا
رفائيل بينيتز. (أرشيفية : الإنترنت)

اقترب إيفرتون من الإعلان عن تعيين مدرب ليفربول السابق رفائيل بينيتز، بعدما توصل لاتفاق بالارتباط بعقد لمدة ثلاث سنوات، ويبحث إيفرتون عن مدربه الخامس في خمس سنوات بعدما قرر كارلو أنشيلوتي، الذي قاده لاحتلال المركز العاشر في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، العودة إلى ريال مدريد لخوض تجربة ثانية.

وأثارت المفاوضات مع بينيتز (61 عاما) انقساما بين المشجعين بعدما سبق للمدرب الإسباني أن وصف جار ليفربول في المدينة بالنادي الصغير عقب تعادل سلبي في أنفيلد في فبراير 2007، وتحقق شرطة مرسيسايد في لافتة مكتوب عليها: «نحن نعرف أين تقيم ولا توقع» بالقرب من منزل عائلة بينيتز الذي يعيش في المنطقة منذ توليه تدريب ليفربول في 2004، بحسب ما نقلته «رويترز».

وكان وليام إدواردو باركلاي، الذي ساهم في تأسيس إيفرتون منذ أكثر من 100 عام ثم نادي ليفربول لاحقا، هو الوحيد الذي تولى تدريب الناديين الغريمين في المدينة، وتولى بينيتز تدريب ليفربول لست سنوات حتى 2010، وقاده لحصد لقب دوري أبطال أوروبا 2005 وكأس الاتحاد الإنجليزي في العام التالي، كما نال لقب الدوري الأوروبي مع تشيلسي في 2013 كمدرب مؤقت.

وسبق لبينيتز أيضا قيادة نابولي وريال مدريد، قبل أن يعود إلى إنجلترا لتدريب نيوكاسل يونايتد في مارس 2016، لكنه رحل بسبب خلافات مع مايك آشلي، مالك النادي، في 2019، وانتقل المدرب الإسباني للعمل في الصين، لكنه رحل في يناير الماضي بداعي وجود صعوبات تتعلق بجائحة كوفيد-19.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة 34 شخصا في كندا بسبب موجة الحر
دولى
أوكرانيا تنهي المغامرة السويدية بهدف قاتل.. وتصبح آخر المتأهلين إلى ربع نهائي ...
رياضة عالمية
تعرف على نتائج مباريات اليوم الثلاثاء من الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
أبوظبي تحظر على غير الملقحين دخول أماكن عامة اعتبارا من 20 أغسطس
دولى
الصور: ضبط وإحضار كل من تدخل في عرقلة برنامج عمل شركة الكهرباء
ليبيا
للمرة الثانية خلال أقل من 10 أيام.. الدبيبة يناقش مع مسؤولي شركة الكهرباء «أسباب...
ليبيا
الحكم على رئيس جنوب أفريقيا السابق بالسجن 15 شهرا
دولى
5 رسائل لـ«أوفتشا» لمناسبة انتهاء عمله: ليبيا ليست بلد أزمة فقط.. لنحكِ القصص ...
ليبيا
عقوبات قاسية من لجنة المسابقات تجاه مدربين ولاعبين بالدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن عن إجراءات لضمان الحصول على منحة الزوجة والأولاد
ليبيا
«رويترز»: الإمارات تمهل إيطاليا حتى 2 يوليو لإخلاء قاعدة عسكرية
دولى
عثمان: «استشارية الملتقى» تتفق بالإجماع على شروط الترشح للرئاسة.. والانتخابات ...
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بطاطا حلوة بجوز الهند