تعرف على جدول مواعيد مباريات دور ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 يونيو 2021, 11:54 مساء
بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020). (أرشيفية : إنترنت)

جرى حسم المنتخبات المتأهلة لربع نهائي كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) بعد انتهاء مواجهات دور الـ 16.

وشهد مرحلة ثمن النهائي، مفاجآت غير متوقعة، بخروج هولندا على يد التشيك، وإقصاء بطل العالم فرنسا أمام سويسرا.

كما ودعت منتخبات ويلز والنمسا والبرتغال وكرواتيا وألمانيا والسويد، البطولة من الدور ذاته.

وأسفرت مباريات الدور ربع النهائي عن المواجهات التالية:

- سويسرا × إسبانيا (الجمعة 2 يوليو - الساعة 7 مساء).

- بلجيكا × إيطاليا (الجمعة 2 يوليو - الساعة 10 مساءً).

- التشيك × الدنمارك (السبت 3 يوليو - الساعة 7 مساءً).

- أوكرانيا × إنجلترا (السبت 3 يوليو - الساعة 10 مساءً).

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