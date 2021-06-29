سيرينا ويليامز تنسحب من ويمبلدون

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 يونيو 2021, 10:57 مساء
سيرينا ويليامز. (إنترنت)

انسحبت الأميركية المخضرمة سيرينا وليامز، الساعية إلى إحراز لقبها الـ24 الكبير خلال مباراتها ضد البيلاروسية الياكساندرا ساسنوفيتش، والنتيجة (3-3) في المجموعة الأولى من بطولة ويمبلدون، الثلاثاء، بداعي الإصابة.

ولم تتمكن الأميركية التي ستبلغ الأربعين من عمرها في سبتمبر المقبل، من إكمال المباراة وخرجت من الملعب باكية.

وكانت سيرينا تمني النفس بتحقيق لقبها الرابع والعشرين في البطولات الكبرى ومعادلة الرقم القياسي للأسترالية مارغاريت كورت بعد إخفاقها في آخر أربع مباريات نهائية خاضتها في الغراند سلام (ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز عامي 2018 و2019)، لكن بات يتعين عليها انتظار المشاركة في بطولة كبرى مستقبلا.

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