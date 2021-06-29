رسميا.. برشلونة يفسخ عقد لاعبه

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 يونيو 2021, 06:45 مساء
ماتيوس فرنانديز. (إنترنت)

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، فسخ تعاقده مع لاعبه الشاب، بناء على رؤية المدير الفني رونالد كومان.

وأوضح برشلونة، في بيان، أنه أبلغ لاعب الوسط البرازيلي ماتيوس فرنانديز، بفسخ عقده الذي كان يربطه مع الفريق حتى يونيو 2025.

ماتيوس الذي سيكمل غدا عامه الـ(23) انضم إلى صفوف برشلونة في صيف الانتقالات الشتوية 2020، لكنه رحل معارا إلى بلد الوليد لنهاية الموسم.

وخلال موسم 2020-2021 عاد للانضمام إلى الفريق الأول، لكن المدير الفني الهولندي رونالد كومان لم يعتمد عليه مطلقا، مفضلا لاعبي وسط الفريق الرديف ريكي بويج أو إلياكس موريبا في قائمة الفريق عن الدفع باللاعب البرازيلي.

ولهذا لم يشارك ماتيوس سوى في مباراة وحيدة بقميص برشلونة، في ملعب دينامو كييف في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا (0-4) عندما نزل في الدقيقة 73 للعب مكان بيدري جونزاليز.

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