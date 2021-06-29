مواجهات جبارة تنتظر «كوبا أميركا»

ميسي مع الأرجنتين أمام بوليفيا. (إنترنت)

أسدل الستار، اليوم الثلاثاء، على مباريات دور المجموعات من بطولة كوبا أميركا، المقامة في البرازيل، وتستعد البطولة القارية لبدء مرحلة الدور ربع النهائي بمواجهات نارية، وتقام بطولة كوبا أميركا في البرازيل حتى العاشر من يوليو المقبل، بعد أن انسحبت الأرجنتين وكولومبيا من تنظيم البطولة، الأولى بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، والثانية بسبب مشاكل سياسية.

وفي ختام دور المجموعات، أقيمت مباراتان اليوم الثلاثاء، حيث تمكن منتخب الأرجنتين من الفوز على نظيره بوليفيا بنتيجة (4-1)، فيما حقق منتخب أوروغواي انتصارا ثمينا على نظيره باراغواي بهدف، ضمن المجموعة الأولى.

هذا الفوز رفع رصيد منتخب الأرجنتين إلى عشر نقاط لتتصدر المجموعة الأولى، فيما حسم منتخب أوروغواي مركز الوصافة برصيد سبع نقاط، ثم باراغواي في المركز الثالث برصيد ست نقاط، وخلفه تشيلي بخمس نقاط.

وفي المجموعة الثانية، تصدر منتخب البرازيل برصيد عشر نقاط، متفوقا بفارق ثلاث نقاط عن بيرو، صاحب المركز الثاني، فيما جاء كولومبيا في المركز الثالث بأربع نقاط، ثم الإكوادور برصيد ثلاث نقاط.

ويتأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أميركا ثمانية منتخبات، أربعة من كل مجموعة، ما يعني أن منتخبا واحدا فقط من كل مجموعة يغادر البطولة من الدول الأول، ولقي نظام البطولة انتقادات عديدة إذ تسبب في ضعف مستوى المنافسة في النهائيات القارية.

المنتخبان اللذان ودعا البطولة من الدور الأول هما بوليفيا وفنزويلا، الأول تذيل المجموعة الأولى بلا رصيد، وهو الفريق الوحيد الذي لم يحصد أي نقطة، والثاني احتل المركز الأخير في المجموعة الثانية برصيد نقطتين من تعادلين وهزيمتين.

ويلعب في الدور ربع النهائي، الذي يبدأ الجمعة المقبل، متصدر المجموعة الأولى ضد رابع المجموعة الثانية، وكذلك متصدر المجموعة الثانية أمام رابع المجموعة الأولى، كما يلتقي ثاني المجموعة الأولى نظيره ثالث المجموعة الثانية، وثالث المجموعة الأولى ضد وصيف المجموعة الثانية، لذلك سيلتقي منتخب الأرجنتين نظيره الإكوادور، فيما تلعب البرازيل ضد تشيلي، أما أوروغواي فتلعب مع كولومبيا، فيما يتقابل بيرو وباراغواي.