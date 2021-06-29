مبابي يتحدث عن ساعات نومه عقب خروج فرنسا.. ويعتذر

كيليان مبابي. (إنترنت)

سيطرت على الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم منتخب فرنسا، ونجم فريق «باريس سان جيرمان»، حالة من الحزن الشديد، بعدما تسبب في خروج منتخب بلاده مبكرًا من نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، على يد المنتخب السويسري، في واحدة من أكبر مفاجآت البطولة، وانتهت المباراة بين منتخب فرنسا ونظيره السويسري في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل (3-3)، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي انتهت بفوز سويسرا (5-4)، بعدما فشل كيليان مبابي في تسجيل الركلة الخامسة لفرنسا.

وغادر كيليان مبابي بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020» برصيد سلبي كبير، حيث لم يسجل أي هدف، ولم يقدم سوى تمريرة حاسمة واحدة وكانت لزميله أنطوان غريزمان أمام منتخب سويسرا تحديدًا، وعقب هذا الإقصاء الصعب بعدما كان منتخب فرنسا المرشح الأول لنيل اللقب، سيطر الحزن على مبابي، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، رسالة اعتذار للجماهير، وأعرب عن أسفه لما حدث وخروج المنتخب الفرنسي من البطولة.

وتابع مبابي: «كنت أرغب في مساعدة الفريق لكنني فشلت، سيكون النوم صعبًا ولكن للأسف، أحب تقلبات هذه اللعبة المثيرة كرة القدم، أعلم أن المشجعين أُصيبوا بخيبة أمل، لكني ما زلت أود أن أشكركم على دعمكم من أجل الإيمان بنا دائمًا، الأهم من ذلك هو النهوض سريعًا وبقوة من أجل التحديات التي تنتظرنا، وأبارك لمنتخب سويسرا على تأهله وأتمنى أن يحالفه التوفيق في الأدوار المقبلة».

وكتب غريزمان عبر حسابه الشخصي في الساعات الأولى اليوم الثلاثاء: «سيكون من الصعب جدًّا طي هذه الصفحة. الحزن هائل جدًّا بعد هذا الإقصاء المرير، لم نتمكن من تحقيق هدفنا، وآسف للجميع على إهدار ركلة الجزاء».