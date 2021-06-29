مواجهة كلاسيكية تجمع السويد وأوكرانيا في ختام دور الـ16 بـ«يورو 2020»

منتخب السويد في لقاء سابق أمام بولندا. (إنترنت)

يلتقي في تمام الساعة التاسعة بتوقيت ليبيا من مساء اليوم الثلاثاء، المنتخب السويدي مع نظيره الأوكراني، على أرضية ملعب «هامبدن بارك» بمدينة غلاسكو الإسكتلندية، في ختام منافسات دور الـ16 للنسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأوروبية، وحقق منتخب السويد مفاجأة كبيرة بتأهله لدور الـ16 في النسخة الحالية من اليورو، وهو في صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة التي ضمت معه منتخبات إسبانيا، بولندا، وسلوفاكيا.

واحتل منتخب السويد صدارة ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، من فوزين على سلوفاكيا (1-0)، وعلى بولندا بنتيجة (3-2)، وتعادل سلبي مع منتخب إسبانيا، وسجل لاعبوه أربعة أهداف، واستقبلت شباكهم هدفين، فيما حجز المنتخب الأوكراني مقعده في ثمن نهائي يورو 2020 للمرة الأولى في التاريخ، ضمن أفضل أربع منتخبات حاصلة على المركز الثالث، حيث حصد ثلاث نقاط فقط جاء بها ثالثًا في المجموعة الثالثة، خلف منتخبي هولندا والنمسا.

وحقق منتخب أوكرانيا فوزًا وحيدًا جاء على حساب مقدونيا الشمالية (2-1)، فيما خسر مواجهتي هولندا (2-3)، والنمسا (0-1)، من جانبه، طالب المدير الفني للمنتخب السويدي، يان آندرسون، جماهير منتخب بلاده بالدعم قبل المواجهة المرتقبة التي تجمعه ضد نظيره الأوكراني، واعدًا الجماهير ببذل أقصى جهد للوصول إلى أبعد نقطة في البطولة.

وقال مدرب السويد خلال مؤتمر صحفي: «إنه أمر رائع أن تكون لديك وظيفة تجعل الكثير من الناس سعداء. أريد أن أشكر جميع المشجعين الذين يدعموننا، استمروا وسنبذل قصارى جهدنا في الملعب للعب مزيد المباريات في هذه البطولة، في ذلك اليوم أخبرت لاعبي فريقي أنني لا أريد أن أكون في أي مكان آخر في العالم سوى تلك الغرفة، في تلك اللحظة مع هؤلاء الأشخاص».