لقاء ناري بين الإنجليز والألمان في القمة 33 بـ«يورو 2020»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 يونيو 2021, 01:11 مساء
توماس مولر في مواجهة رحيم سترلينغ (أرشيفية - إنترنت)

يلتقي في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت ليبيا، المنتخب الإنجليزي لكرة القدم مع نظيره الألماني في مواجهة من العيار الثقيل، على ملعب «ويمبلي» الإنجليزي الشهير، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، بعد أن تأهل المنتخب الإنجليزي لثمن النهائي، بعد تربعه على صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، حيث حقق انتصارين على كرواتيا والتشيك بنفس النتيجة 1-0، بالإضافة إلى تعادل سلبي وحيد أمام إسكتلندا.

سجل المنتخب الإنجليزي هدفين فقط حملا توقيع رحيم سترلينغ، ولم تستقبل شباكه أي هدف، وهو المنتخب الوحيد الذي حافظ على شباكه نظيفة، في المقابل، حجز منتخب ألمانيا مقعده في دور الـ16 باليورو، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة السادسة «مجموعة الموت» برصيد 4 نقاط، بفارق نقطتين خلف فرنسا، وبفارق المواجهات المباشرة فقط على منتخب البرتغال الثالث بنفس الرصيد من النقاط.

وحققت «الماكينات» بقيادة المدرب يواكيم لوف انتصارًا وحيدًا في دور المجموعات ضد البرتغال (4-2)، فيما تعادلت مع المجر بصعوبة في الجولة الأخيرة (2-2)، كما سجلت هزيمة وحيدة أمام منتخب فرنسا (0-1)، وتحمل قمة الليلة المواجهة رقم 33 بين المنتخبين، حيث حقق «المانشافت» الفوز في 15 مباراة سابقة بجميع البطولات، فيما كان الانتصار من نصيب «الأسود الثلاثة» 13 مرة، وانتهت 4 مواجهات فقط بينهما بالتعادل.

وتقابل المنتخبان وجهًا لوجه في أمم أوروبا مرتين سابقتين، حققت ألمانيا الفوز في المواجهة الأولى بركلات الترجيح (6-5) على ملعب «ويمبلي» في ربع نهائي نسخة 1996، فيما نجح منتخب إنجلترا في الفوز بالمواجهة الأخرى (1-0)، في مرحلة المجموعات بنسخة 2000.

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