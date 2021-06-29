إسبانيا تفلت وفرنسا تسقط في ليلة هز عرش الكرة الأوروبية

منتخب فرنسا بعد السقوط. (إنترنت)

عاشت بطولة «يورو 2020»، أمس الإثنين، يومًا مثيرًا، فلم يكن أحد يتوقع خروج فرنسا على يد سويسرا من دور الـ16 بمباراة مثيرة، سبقتها مباراة أخرى لم تقل إثارة، أفلتت منها إسبانيا بأعجوبة شديدة أمام كرواتيا.

يأتي هذا بعد أن نجح منتخب سويسرا، في خطف فوز مثير من نظيره منتخب فرنسا، بركلات الترجيح، بنتيجة (5-4)، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة (3-3)، في المباراة التي جمعتهما في دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، سجل سيفيروفيتش هدف سويسرا أمام فرنسا في الدقيقة (15) من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من ستيفين زوبير ليسجلها سيفيروفيتش في شباك الديوك.

حاول منتخب فرنسا بعد الهدف العودة للمباراة مجددًا، كما أنه في الدقيقة 55 حصل منتخب سويسرا على ضربة جزاء، ولكن أضاعها المنتخب السويسري، وفي الدقيقة 57، نجح المنتخب الفرنسي في العودة للمباراة مجددًا، بإدراك هدف التعادل عن طريق كريم بنزيما بعد تمريرة من كيليان مبابي، وبعدها بدقيقتين فقط نجح كريم بنزيما في تسجيل الهدف الثاني للديوك الفرنسية، قبل أن يضيف بول بوغبا الهدف الثالث لمنتخب فرنسا في شباك سويسرا بالدقيقة (75).

وقلص منتخب سويسرا الفارق في الدقيقة (81) عن طريق سيفيروفيتش الذي نجح في إحراز الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده، قبل أن يخطف غافرانوفيتش هدف التعادل لمنتخب سويسرا في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، وحاول المنتخبان خلال الأشواط الإضافية خطف هدف حسم التأهل لربع نهائي بطولة «يورو 2020»، ولكن وسط تحفظ لعدم استقبال هدف يصعب المهمة، ليحتكم الحكم لضربات الترجيح.

سجل لاعبو منتخب سويسرا جميع ركلات الترجيح الخمسة، فيما أضاع كيليان مبابي آخر ضربة لمنتخب فرنسا، لتعبر سويسرا إلى ربع نهائي «يورو 2020»، لملاقاة إسبانيا.

سبق المباراة الماراثونية، مباراة أخرى شهدت 8 أهداف دون ضربات ترجيح، تأهل منها منتخب إسبانيا إلى ربع نهائي «يورو 2020»، على حساب كرواتيا بنتيجة (5-3)، في لقاء ضمن منافسات دور الـ 16 من البطولة، وكان وقت المباراة الأصلي انتهى بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين بنتيجة 3-3، ليلجأ المنتخبان إلى شوطين إضافيين، والتي حسمها المنتخب الإسباني لصالحه.

جاءت أهداف منتخب إسبانيا عن طريق كل من بابلو سارابيا في الدقيقة 38، سيزار أزبيليكويتا في الدقيقة 57، فيران توريس في الدقيقة 77، ألفارو موراتا في الدقيقة 100، ميكيل أويارزابال في الدقيقة 103، بينما سجل حارس مرمى إسبانيا بيدرو غونزاليس لوبيز هدفًا في مرماه ليمنح كرواتيا التقدم، قبل أن يضيف ميسلاف أورسيتش الهدف الثاني في الدقيقة 85، وجاء الهدف الثالث للمنتخب الكرواتي في الدقيقة 90+2 عن طريق اللاعب ماريو باساليتش.