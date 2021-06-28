سويسرا تُقصي فرنسا بطلة العالم من «يورو2020» بعد مباراة ماراثونية امتدت لركلات الترجيح

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 يونيو 2021, 11:58 مساء
سويسرا تُقصي فرنسا من «يورو2020». (تويتر)

نجح منتخب سويسرا، في خطف فوزًا مثيرا من نظيره منتخب فرنسا، بركلات الجزاء الترجيحية، بنتيجة (5-4)، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعتهما في دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

سجل سيفيروفيتش هدف سويسرا أمام فرنسا في الدقيقة (15) من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من ستيفين زوبير ليسجلها سيفيروفيتش في شباك الديوك.

وحاول منتخب فرنسا بعد الهدف العودة للمباراة مجدداً، كما أنه في الدقيقة 55 حصل منتخب سويسرا على ضربة جزاء، ولكن أضاعها المنتخب السويسري.

وفي الدقيقة 57، نجح المنتخب الفرنسي في العودة للمباراة مجدداً، بإدراك هدف التعادل عن طريق كريم بنزيما بعد تمريرة من كيليان مبابي.

وبعدها بدقيقتين فقط نجح كريم بنزيما في تسجيل الهدف الثاني للديوك الفرنسية، قبل أن يضيف بول بوجبا الهدف الثالث لمنتخب فرنسا في شباك سويسرا بالدقيقة (75).

وقلص منتخب سويسرا الفارق في الدقيقة (81) عن طريق سيفيروفيتش الذي نجح في احراز الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده، قبل يخطف غافرانوفيتش هدف التعادل لمنتخب سويسرا في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

حاول المنتخبان خلال الأشواط الإضافية خطف هدف حسم التأهل لربع نهائي بطولة يورو 2020، ولكن وسط تحفظ لعدم استقبال هدف يصعب المهمة، ليحتكم الحكم لضربات الجزاء الترجيحية.

سجل لاعبو منتخب سويسرا جميع ركلات الجزاء الترجيحية الخمسة، فيما أضاع كيليان مبابي آخر ضربة جزاء ترجيحية لمنتخب فرنسا، لتعبر سويسرا إلى ربع نهائي يورو 2020.

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