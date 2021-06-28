إسبانيا تخمد ثورة كرواتيا وتعبر إلى ربع نهائي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 يونيو 2021, 09:26 مساء
منتخب إسبانيا وكرواتيا. (تويتر)

تأهل منتخب إسبانيا إلى ربع نهائي يورو 2020، مساء اليوم الإثنين، بعد الفوز على كرواتيا بنتيجة 5-3، في لقاء ضمن منافسات دور الـ 16 من البطولة.

وكان وقت المباراة الأصلي قد انتهى بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين بنتيجة 3-3، ليلجأ المنتخبان إلى شوطين إضافيين، والتي حسمها المنتخب الإسباني لصالحه.

وجاءت أهداف منتخب إسبانيا عن طريق كل من بابلو سارابيا في الدقيقة 38، سيزار أزبيليكويتا في الدقيقة 57، فيران توريس في الدقيقة 77، ألفارو موراتا في الدقيقة 10 من زمن الشوط الإضافي الأول.

وعلى الجانب الآخر سجل حارس مرمى إسبانيا بيدرو غونزاليس لوبيز هدفا في مرماه ليمنح كرواتيا التقدم، قبل أن يضيف ميسلاف أورسيتش الهدف الثاني في الدقيقة 85، وجاء الهدف الثالث للمنتخب الكرواتي في الدقيقة 90+2 عن طريق اللاعب ماريو باساليتش.

وبتلك النتيجة، تأهل منتخب إسبانيا إلى ربع نهائي بطولة يورو 2020، ليواجه في الدور المقبل الفائز من مواجهة فرنسا وسويسرا.

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