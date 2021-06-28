اليوناني تسيتسيباس المصنف رابعا يودع «ويمبلدون» من الدور الأول

اليوناني تسيتسيباس. (إنترنت)

ودَّع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المصنّف رابعًا عالميًّا ووصيف بطولة «رولان غاروس» الفرنسية، بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، من الدور الأول، اليوم الإثنين بخسارته أمام الأميركي فرانسيس تيافو، المصنف 57، بنتيجة 6-4 و6-4 و6-3.

وفشل تسيتسيباس في الثانية والعشرين من عمره، للمرة الثالثة في أربع مشاركات، في تخطي الدور الأول للبطولة على الأرضية العشبية، بعدما وصل إلى ثمن النهائي في العام 2018.

وسيواجه تيافو في الدور الثاني الكندي فاسيك بوسبيسيل (65) أو الإسباني روبيرتو كارباليس (100).