«الديوك» الفرنسية تترقب صياح مبابي أمام سويسرا في «يورو 2020»

منتخب فرنسا لكرة القدم. (إنترنت)

في تمام الساعة التاسعة بتوقيت ليبيا، مساء اليوم الإثنين، يلتقي منتخب فرنسا مع نظيره السويسري، على ملعب «أرينا ناسيونالا» في بوخارست برومانيا، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية، ويحمل الثلاثي الهجومي، أنطوان غريزمان، وكريم بنزيما، وكيليان مبابي، آمال المدير الفني لمنتخب فرنسا ديدييه ديشامب في المباراة، للارتقاء خطوة نحو التتويج بالبطولة التي يأمل بالفوز بها.

ويأمل المدير الفني لـ«الديوك» الفرنسية في تخطي عقبة سويسرا، خاصة أن تاريخ مواجهاتهما في البطولة القارية متقارب لحد بعيد، بالإضافة إلى رغبته في الوصول إلى مرمى المنافس بشكل سريع، خوفًا من مفاجآت الأدوار الإقصائية في البطولة.

وتلقى ديدييه ديشامب أنباء سعيد بعودة الثنائي لوكاس هيرنانديز، وتوماس ليمار، بعد تعافيهما من الإصابة التى لحقت بهما أخيرًا، وذلك قبل يومين من المباراة، ويعاني كيليان مبابي أزمة تهديف، بعدما غاب عن التسجيل مع منتخب فرنسا خلال فعاليات البطولة.

ولم ينجح مبابي في تسجيل أو صناعة أي هدف، خلال ثلاث مباريات خاضها «الديوك» في البطولة، لكن الفريق تأهل لدور الـ16، بعد التعادل مع المجر والبرتغال، والفوز على ألمانيا، ولاحت ثماني فرص لمبابي في البطولة، وهو أكبر عدد من الفرص يحصل عليها أي لاعب في صفوف منتخب فرنسا، لكنه سدد من بين هذه الفرص ثلاث مرات فقط على المرمى.

تأهل منتخب فرنسا لدور الـ16، بعد صدارة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط، حيث حقق الفوز على منتخب ألمانيا بهدف دون مقابل في الجولة الأولى، فيما تأهل منتخب سويسرا إلى دور الـ16، باحتلاله المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بعد أن تعادل مع منتخب ويلز 1-1، وخسر أمام منتخب إيطاليا بثلاثية، وفاز على تركيا بنتيجة 3-1.

والتقى منتخبا فرنسا وسويسرا تاريخيًّا في 38 لقاء بجميع المسابقات، فازت فرنسا في 16 لقاء، وخسرت أمام المنتخب السويسري في 12 مواجهة، وانتهت 10 مباريات بالتعادل.