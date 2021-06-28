ترقب لظهور «الماتادور» الإسباني أمام كرواتيا

منتخب إسبانيا بدور المجموعات في «يورو 2020». (إنترنت)

في تمام الساعة السادسة بتوقيت ليبيا، مساء اليوم الإثنين، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب «باركن ستاديون» بمدينة كوبنهاغن الدنماركية، لمتابعة المباراة المرتقبة بين منتخب كرواتيا ضد إسبانيا، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية.

تأهل «الماتادور» الإسباني بعدما حل وصيفاً في ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 5 نقاط، بعد الفوز العريض على سلوفاكيا 5-0 في الجولة الختامية، والتعادل مع السويد وبولندا، فيما تأهل منتخب كرواتيا بعد جمع 4 نقاط في وصافة المجموعة الرابعة، جمعها من الخسارة أمام إنجلترا، والتعادل أمام التشيك، 1-1، والفوز 3-1 على حساب إسكتلندا.

ويأتي تاريخ مواجهات منتخبي كرواتيا وإسبانيا من قبل في 8 لقاءات بكافة البطولات، فازت إسبانيا في 4 لقاءات، مقابل 3 انتصارات لصالح كرواتيا، وتعادل وحيد بينهما، وكانت مواجهات الفريقين في بطولة كأس الأمم الأوروبية قليلة، لم تتخطى سوى مباراتين فقط، فازت إسبانيا في واحدة، وسجلت هدفين في شباك كرواتيا، وانتصرت الأخيرة في أخرى، وسجلت نفس عدد الأهداف.

قاد مودريتش (36 عاماً) كرواتيا لدور الـ16، بفضل هدف مذهل خلال الفوز 3-1 على إسكتلندا، كما صنع هدفاً لإيفان بريسيتش، ويبقى الفائز بالكرة الذهبية في 2018 أيقونة كرواتيا وربما يكون اللاعب الأكثر موهبة.

ويعرف لاعبو إسبانيا مودريتش جيداً، بعد تسعة مواسم ساحرة مع ريال مدريد، لكن لن يمكنهم إفشاء معلومات خفية عن لاعب الوسط، بعدما قرر لويس إنريكي عدم ضم أي لاعب من ريال مدريد.

وتعد المباراة صعبة على الجانبين، فإسبانيا، ملكة الاستحواذ والتمرير، أنهت أخيراً معاناتها في هز الشباك بخماسية في مرمى سلوفاكيا، أما مودريتش وبيريسيتش ورفاقهما ففازوا في مباراتهم الأخيرة على إسكتلندا 3-1، بعد تسجيل هدف وحيد في المباراتين السابقتين 1-1 أمام التشيك، وقبلها خسارة أمام إنجلترا 0-1.