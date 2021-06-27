بلجيكا تجرد البرتغال من لقب أوروبا وتبلغ ربع النهائي لملاقاة إيطاليا بعد حبس كريستيانو

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 يونيو 2021, 10:15 مساء
مباراة بلجيكا والبرتغال في يورو 2020. (إنترنت)

جرد المنتخب البلجيكي نظيره البرتغالي من لقب بطل كأس أوروبا في كرة القدم عندما تغلب عليه 1-صفر، اليوم الأحد، على ملعب «لا كارتوخا» في إشبيلية في قمة الدور ثمن النهائي.

وتدين بلجيكا بفوزها إلى مهاجم بروسيا دورتموند الألماني ثورغان هازار، الشقيق الأصغر لإدين نجم ريال مدريد الإسباني، مسجل الهدف الوحيد في الدقيقة 42 من تسديدة قوية رائعة من خارج المنطقة، بحسب ما ذكرت «فرانس برس».

وتلتقي بلجيكا في ربع النهائي في الثاني من يوليو المقبل على ملعب «أليانز أرينا» في ميونيخ مع إيطاليا التي حجزت بطاقتها بالفوز على النمسا 2-1 بعد التمديد الوقت الأصلي دون أهداف، أمس السبت.

نجح لاعبو بلجيكا في محاصرة أسطورة البرتغال والكرة العالمية كريستيانو رونالدو، حيث عجزت الكرة في كثير من الأحيان عن الوصول إليه، عبر تضيق المساحات تارة، وفرض الكثرة العددية عليه تارة أخرى، لتمر الدقائق في أمان حارس بلجيكا كورتوا الذي تصدى لأكثر من محاولة خصوصا مع الدقائق الأخيرة التي كشر فيها البرتغاليين عن أنيابهم.

تشكيل بلجيكا: كورتوا، ألدرفيرلد، فيرمايلين، فيرتونخن، مونييه، فيتسل، تيلمانز، ثورجان هازارد، دي بروين، إيدين هازارد، لوكاكو.

تشكيل البرتغال: باتريسيو، دالوت، بيبي، دياز، جيريرو، بالهينها، موتينيو، ريناتو سانشيز، بيرناردو سيلفا، جوتا، كريستيانو رونالدو.

مباراة بلجيكا والبرتغال في يورو 2020. (إنترنت)
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