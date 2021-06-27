البرازيل تقابل الإكوادور في «كوبا أميركا» بطموحات العلامة الكاملة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 يونيو 2021, 09:25 مساء
منتخب البرازيل في كوبا أميركا. (إنترنت)

يواجه منتخب البرازيل نظيره الإكوادوري، ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات ببطولة «كوبا أميركا 2021»، على ملعب «أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو»، ويتصدر منتخب البرازيل ترتيب المجموعة الثانية في بطولة «كوبا أميركا 2021»، برصيد 9 نقاط، وتأهل إلى الدور ربع النهائي، فيما يأتي منتخب الإكوادور في المركز الرابع برصيد نقطتين.

ويدخل «السامبا» مباراة اليوم بهدوء نفسي، بعد ضمان اعتلاء صدارة المجموعة الثانية في «كوبا أميركا»، وضمان التأهل للدور ربع النهائي، لكن في الوقت نفسه يحرص «السيلساو» على إنهاء دور المجموعات بالعلامة الكاملة، فيما يلعب الإكوادور مباراته ضد البرازيل، بهدف تحقيق الفوز من أجل خطف ثلاث نقاط تساعده علي خطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، خاصة أن فنزويلا يأتي من خلفه بفارق الأهداف في المركز الخامس بجدول ترتيب المجموعة.

ويتصدر منتخب البرازيل ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، ثم كولومبيا وصيفًا برصيد 4 نقاط، وتأهل الثنائي إلى ربع النهائي، فيما يأتي منتخب بيرو ثالثًا بفارق الأهداف، ومن خلفه الإكوادور في المركز الرابع برصيد نقطتين، وأخيرًا فنزويلا في المركز الخامس بفارق الأهداف.

وفي مباراة أخرى، يلتقي فنزويلا مع بيرو في نفس التوقيت، على ملعب «ماني غارينشا» الوطني، بالجولة الخامسة لدور المجموعات في «كوبا أميركا»، ويحتل منتخب بيرو المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية، وفي رصيده 4 نقاط، فيما يأتي فنزويلا في المركز الخامس برصيد نقطتين.

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