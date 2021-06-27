التشيك إلى ربع النهائي لتضرب موعدا مع الدنمارك على حساب هولندا

مباراة التشيك وهولندا في يورو 2020. (إنترنت)

بلغ منتخب التشيك الدور ربع النهائي من نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم على حساب هولندا بهدفين نظيفين، اليوم الأحد، في بودابست في أهم مفاجأت دور الـ16 من بطولة «يورو2020».

منتخب التشيك استغل النقص العددي في صفوف منافسه الهولندي الذي حقق العلامة الكاملة في الدور الأول بعد طرد مدافعه ماتياس دي ليخت في الدقيقة 55، بحسب ما نقلته «فرانس برس».

وسجل توماش هوليس (68) وباتريك شيك (80) الهدفين للمنتخب الفائز، لتلتقي التشيك التي تعتبر أفضل نتيجة لها في الكأس القارية بلوغها المباراة النهائية لنسخة العام 1996 في إنجلترا قبل أن تخسر أمام ألمانيا، في ربع النهائي في باكو في 3 يوليو المقبل مع الدنمارك التي تخطت ويلز برباعية نظيفة أمس السبت.