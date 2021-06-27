صراع بلجيكي - برتغالي لخطف فرصة لقاء إيطاليا في ربع نهائي «يورو 2020»

لوكاكو في مواجهة كريستيانو. (أرشيفية : الإنترنت)

يلتقي منتخبا بلجيكا والبرتغال، على ملعب «لا كارتوخا» في مدينة إشبيلية الإسبانية، في واحدة من أقوى مواجهات دور الـ16 من بطولة أمم أوروبا، اليوم الأحد، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت ليبيا.

حسم منتخب بلجيكا تأهله للدور ثمن النهائي، بعد أن تصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز في جميع مبارياته الثلاث، في حين تأهل البرتغال إلى نفس الدور، بعد أن صعد ضمن أفضل 4 ثوالث، حيث احتل المركز الثالث في المجموعة السادسة النارية برصيد 4 نقاط، خلف منتخبي فرنسا وألمانيا.

وسيلتقي الفائز من موقعة الليلة في دور الثمانية مع إيطاليا، وستكون مواجهة البرتغال وبلجيكا مثيرة إلى أقصى الحدود، لما يضمه المنتخبان من نجوم كبيرة، خاصة في الجانب الهجومي، متمثلة في النجم كريستيانو رونالدو، الذي يحتل صدارة الهدافين برصيد 5 أهداف، ودييغو غوتا من الجانب البرتغالي، والثلاثي كيفن دي بروين، وروميلو لوكاكو الذي أحرز ثلاثة أهداف، وإيدين هازارد.

ويعد صعود منتخب البرتغال إلى دور الـ16 ضمن أفضل 4 ثوالث، فألاً حسنًا، بعد أن تأهل للدور ذاته في «يورو 2016» الماضية، بعد أن احتل المركز الثالث، واستطاع إكمال مشواه في البطولة، وتحقيق اللقب في النهائية للمرة الأولى في تاريخه، عقب الفوز على منتخب فرنسا المضيف 1-0، بعد اللجوء للأشواط الإضافية.