هولندا تواجه التشيك من أجل ملاقاة الدنمارك في اليورو

منتخب هولندا في مواجهات يورو 2020. (أرشيفية : الإنترنت)

يواجه منتخب هولندا نظيره المنتخب التشيكي، اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت ليبيا، على ملعب بوشكاش آرينا، في العاصمة المجرية بودابست، في إطار مواجهات دور الـ16 من بطولة أمم أوروبا.

تأهل منتخب هولندا إلى الدور ثمن النهائي من بطولة اليورو، بعد أن احتل صدارة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، محققًا الفوز في جميع مبارياته الثلاث، فيما حجز منتخب التشيك مقعده في نفس الدور، بعد أن صعد ضمن أفضل 4 ثوالث في دور المجموعات، بعد أن احتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، خلف منتخبي إنجلترا وكرواتيا.

وسيلتقي الفائز من مواجهة اليوم في دور الثمانية من بطولة أمم أوروبا مع الدنمارك التي سحقت ويلز 4-0.

ويعد المنتخب الهولندي بقيادة مديره الفني فرانك دي بور، من أبرز المنتخبات في دور المجموعات، وأحد 3 منتخبات فقط حققت الفوز في المباريات الثلاث، بجانب منتخبي إيطاليا وبلجيكا.

كما يعد منتخب هولندا الأكثر تسجيلاً في دور المجموعات برصيد 8 أهداف، وسجل جيني فينالدوم نجم باريس سان جيرمان الجديد 3 أهداف، بالإضافة إلى هدفين لكل من النجم ممفيس ديباي، والظهير الأيمن المتألق دينزل دومفريس.

أما منتخب التشيك فظهر بصورة جيدة خلال دور المجموعات، وكان أبرز نجومه باتريك شيك، الذي سجل 3 أهداف.

منتخب الدنمارك كان أول المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من كأس أوروبا لكرة القدم برباعية نظيفة ضد ويلز على ملعب يوهان كرويف أرينا في أمستردام أمس السبت، في اليوم الذي يصادف الذكرى التاسعة والعشرين لتحقيقها الإنجاز التاريخي وتتويجها باللقب القاري العام 1992.

وافتتح كاسبر دولبرغ النتيجة بثنائية (27 و48)، فيما أضاف يواكيم مايلي (88) ومارتن برايثوايت (90+4) الهدفين الآخرين، لتحقق الدنمارك انتصارها الأول في الأدوار الإقصائية في كأس أوروبا منذ 1992 بالذات وفي بطولة كبرى منذ كأس العالم 1998.