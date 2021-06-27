سيرينا وليامز: آسفة لن أذهب إلى «أولمبياد طوكيو»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 يونيو 2021, 04:45 مساء
سيرينا وليامز. (أرشيفية : الإنترنت)

أصبحت سيرينا وليامز آخر الأسماء الكبرى في رياضة التنس التي تعلن عدم سفرها لطوكيو للمشاركة في الأولمبياد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن وليامز، التي فازت بأربع ميداليات ذهبية في الأولمبياد وكانت مشاركتها الأولى في «أولمبياد سيدني 2000»، قالت من قبل إنها «مترددة للذهاب لأنها لن تكون قادرة على اصطحاب ابنتها أولمبيا»، التي تبلغ ثلاثة أعوام، معها.

وقالت وليامز في مؤتمرها الصحفي الخاص ببطولة ويمبلدون للتنس: «للحقيقة أنا لست متواجدة في القائمة الأولمبية، ليس هذا على حد علمي، إذا كان الأمر كذلك، فلا ينبغي أن أكون فيها»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

ورفضت شرح أسبابها، وأضافت: «هناك عديد الأسباب التي جعلتني أتخذ القرار بشأن الأولمبياد، لا أشعر أنني متحمسة للذهاب، ربما في يوم آخر، آسفة».

وانضمت وليامز إلى رافايل نادال ودومينيك ثيم في قرار عدم الذهاب لطوكيو، بينما لم يلتزم الثنائي روجيه فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش بالمشاركة.

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