إيطاليا إلى ربع نهائي «اليورو» بعد فوز صعب على النمسا

مباراة سابقة في اليورو بين منتخبي إيطاليا وويلز. (الإنترنت)

قاد البديلان فيديريكو كييزا، وماتيو بيسينا، المنتخب الإيطالي إلى ربع نهائي كأس أوروبا لكرة القدم بتسجيلهما هدفي الفوز على النمسا 2-1 بعد التمديد، السبت، على ملعب «ويمبلي» في لندن.

وخلافا لمبارياته الثلاث في دور المجموعات، التي فاز بها جميعا مسجلا سبعة أهداف من دون أن تهتز شباكه، عانى فريق المدرب روبرتو مانشيني، الأمرين أمام النمسا، التي تصل إلى هذا الدور للمرة الأولى في تاريخها، وانتظر حتى الشوط الإضافي الأول ليحسم بطاقته بفضل البديلين كييزا (95) وبيسينا (105) قبل أن يقلص البديل أيضا ساشا كالايدجيتش الفارق (114)، وفق وكالة «فرانس برس».