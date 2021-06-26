إيطاليا إلى ربع نهائي «اليورو» بعد فوز صعب على النمسا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 يونيو 2021, 11:46 مساء
مباراة سابقة في اليورو بين منتخبي إيطاليا وويلز. (الإنترنت)

قاد البديلان فيديريكو كييزا، وماتيو بيسينا، المنتخب الإيطالي إلى ربع نهائي كأس أوروبا لكرة القدم بتسجيلهما هدفي الفوز على النمسا 2-1 بعد التمديد، السبت، على ملعب «ويمبلي» في لندن.

وخلافا لمبارياته الثلاث في دور المجموعات، التي فاز بها جميعا مسجلا سبعة أهداف من دون أن تهتز شباكه، عانى فريق المدرب روبرتو مانشيني، الأمرين أمام النمسا، التي تصل إلى هذا الدور للمرة الأولى في تاريخها، وانتظر حتى الشوط الإضافي الأول ليحسم بطاقته بفضل البديلين كييزا (95) وبيسينا (105) قبل أن يقلص البديل أيضا ساشا كالايدجيتش الفارق (114)، وفق وكالة «فرانس برس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الولايات المتحدة: صدمة في فلوريدا جراء انهيار برج سكني
دولى
تفاصيل رؤية واشنطن لرحيل القوات الأجنبية من ليبيا وإجراء انتخابات ديسمبر
ليبيا
واشنطن: مكتب الاستخبارات ينشر تقريرا حول حقيقة الكائنات الفضائية
دولى
وفاة العداء القطري عبدالإله هارون عن 24 عاما
رياضة عالمية
في سابقة قضائية.. محكمة النقض المصرية تصدر حكما لصالح رجل أعمال كويتي يلزم ...
ليبيا
هيئة أركان الدفاع الإيطالية تنفي زيادة عناصر بعثتها العسكرية في ليبيا
ليبيا
جريدة «الوسط»: «برلين 2» .. حضور ليبي وغياب ضمانات التنفيذ
ليبيا
مصادرة عدد من جريدة «أخبار أجدابيا» سلط الضوء على اختفاء منصور عاطي
ليبيا
مطالبة أوروبية بسحب القوات الأجنبية من ليبيا «دون إبطاء»
ليبيا
مسؤول أميركي يكشف ما جرى في كواليس مؤتمر «برلين 2»
ليبيا
ننشر نص كلمة كوبيش في افتتاح اجتماع اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار في تونس
ليبيا
استجابة لضغوط دولية.. خبراء يرجحون «انسحاب عسكري جزئي» لتركيا من ليبيا
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إطلاق «ويندوز 11».. ما الجديد؟