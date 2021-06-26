الدنمارك أول المتأهلين إلى ربع نهائي اليورو برباعية ضد ويلز

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 يونيو 2021, 09:29 مساء
منتخب الدنمارك يتأهل إلى ربع النهائي. (إنترنت)

باتت الدنمارك أول المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من كأس أوروبا لكرة القدم برباعية نظيفة ضد ويلز على ملعب يوهان كرويف ارينا في امستردام اليوم السبت، في اليوم الذي يصادف الذكرى التاسعة والعشرين لتحقيقها الانجاز التاريخي وتتويجها باللقب القاري العام 1992.

وافتتح كاسبر دولبرغ النتيجة بثنائية (27 و48)، فيما أضاف يواكيم مايلي (88) ومارتن برايثوايت (90+4) الأخرين، لتحقق الدنمارك انتصارها الأول في الأدوار الاقصائية في كأس أوروبا منذ 1992 بالذات وفي بطولة كبرى منذ كأس العالم 1998، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

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