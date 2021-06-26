456 مليون يورو جوائز «يورو 2020»

نجوم يورو 2020. (إنترنت)

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، عن قيمة الجوائز المالية لنهائيات النسخة الـ16، لبطولة كأس الأمم الأوروبية، وقال يويفا: «جوائز كأس أمم أوروبا تبلغ 456 مليون يورو، سيتم توزيعها على المنتخبات الـ24 المشاركة في منافسات البطولة، حسب نتائج كل منها على حدة».

وأضاف الاتحاد: «هناك زيادة في الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة بيورو 2020، والمقامة في 11 دولة، بنسبة كبيرة، مقارنة بالنسخة الماضية التي أقيمت في فرنسا»، بحسب ما ذكره موقع «24».

ويأتي هذا على الرغم من تأثيرات جائحة كورونا في كل الجوانب، والتي تسببت في تأجيل هذه البطولة من العام الماضي إلى الجاري، موضحا أن كل منتخب من الـ24 المشاركة في البطولة، سيحصل على 9.25 مليون يورو، إضافة إلى 1.5 مليون يورو، مقابل كل انتصار في دور المجموعات، و750 ألف يورو مقابل التعادل.

وتحصل المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16، على 2 مليون يورو، وسينعش كل منتخب يصل إلى الدور ربع النهائي للبطولة خزائنه بمبلغ قدره 3.25 مليون يورو، وبمبلغ خمسة ملايين يورو، للمتأهل إلى الدور نصف النهائي.

وسوف تكون قيمة المباراة النهائية 17 مليون يورو، وسيحصل الفائز فيها على عشرة ملايين، بينما يكتفي الوصيف بسبعة ملايين يورو.