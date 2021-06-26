الأسطورة البريطانية فرح يفشل في التأهل لأولمبياد طوكيو

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 يونيو 2021, 06:53 مساء
محمد فرح. (إنترنت)

فشل محمد فرح في التأهل لأولمبياد طوكيو، ولذلك لن يستطيع الدفاع عن لقبه الأولمبي، لسباق عشرة آلاف، وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، أن البطل الأولمبي أربع مرات، فشل في تحقيق الزمن الأولمبي في سباق عشر آلاف متر في بطولة ألعاب القوى البريطانية، ليتعرض لضربة موجعة في مانشستر.

وكان فرح بحاجة إلى إنهاء السباق في زمن أقل من 27 دقيقة و28 ثانية، ليحجز مكانا في الطائرة المتجهة إلى طوكيو، قبل الموعد الختامي المحدد له، مساء غد الأحد، لكنه سجل زمن 27 دقيقة و47.04 ثانية، ولن يدافع عن لقبه في سباق عشرة آلاف متر، الذي فاز به في 2012 و2016، بحسب ما نقلته «وكالات الأنباء».

وقال فرح: «حاولت الدفع بقوة، فعلت كل شيء، هذا كل ما يمكنك فعله كبشر، أن تقدم أقصى ما عندك، حظيت بمسيرة رائعة، أنا ممتن للغاية، كان هذا كل ما لديّ اليوم».

وتم ترتيب هذا السباق سريعا، بعدما فشل فرح في التأهل خلال تجارب سباق عشرة آلاف متر في برمنغهام مطلع هذا الشهر، وهذه هي المرة الأولى التي يخسر فيها فرح سباق عشرة آلاف متر في عقد من الزمن، حيث قرر العودة إلى سباقات المضمار بعد أن ركز على سباقات الماراثون منذ 2017.

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