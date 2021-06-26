«الاحترام» سلاح الطليان للحفاظ على الأرقام القياسية المذهلة أمام النمسا

مباراة منتخب إيطاليا وويلز. (أرشيفية : الإنترنت)

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، اليوم السبت، صوب ملعب ويمبلي، لمتابعة المباراة المرتقبة بين النمسا ضد إيطاليا، ضمن منافسات دور الـ16، من بطولة كأس الأمم الأوروبية، مهمة صعبة تواجه منتخب النمسا في الظهور الأول له بدور الـ16 في كأس أمم أوروبا، إذ سيلاقي منتخب إيطاليا أحد أقوى المنتخبات المرشحة للفوز باللقب.

وتأهل منتخب النمسا كوصيف عن المجموعة الثالثة، برصيد ست نقاط، جمعها من الفوز على مقدونيا الشمالية وأوكرانيا، بينما تلقى خسارة وحيدة أمام هولندا، وشارك منتخب النمسا في أمم أوروبا منذ 13 عاما فقط، فكان الظهور الأول في 2008 في سويسرا، وغادر دور المجموعات دون تحقيق أي فوز، وفي نسخة 2016، ظهر المنتخب النمساوي مجددا، لكنه غادر مبكرا دون أي انتصار، وفي الظهور الثالث في النسخة الحالية كان الأمر مختلفا، إذ حقق المنتخب النمساوي انتصارين على مقدونيا وأوكرانيا، وتأهل لدور الـ16 لأول مرة في تاريخه، بعد احتلاله لوصافة المجموعة الثالثة.

في المقابل، تأهل منتخب إيطاليا إلى دور الـ16 بالعلامة الكاملة، بعد تصدره ترتيب المجموعة الأولى، بعد الفوز على تركيا في المباراة الافتتاحية 3-0، وبنفس النتيجة استطاع الفوز على سويسرا في الجولة الثانية، ليختم مشواره في دور المجموعات بالوصول إلى النقطة التاسعة، بعدما تغلب على ويلز 1-0، ويخوض منتخب إيطاليا هذا اللقاء بطموحات أعلى من التأهل لدور الثمانية، إذ يسعى الطليان لتحقيق اللقب، لا سيما بعد البداية المثالية للمنتخب «الأزوري» بتحقيق العلامة الكاملة من النقاط، والخروج بشباك نظيفة، والوصول إلى 30 مباراة دون أي خسارة، تحت قيادة مانشيني، ليعادل الرقم التاريخي الذي سجله المنتخب في الفترة ما بين العامين 1935 و1939 تحت قيادة فيتوريو بوزو، وتحقيق 11 انتصارا متتاليا.

ويسعى الإيطاليون لتجاوز النمسا، وتحقيق الفوز الـ12 تواليا، والتأهل لدور الثمانية، وصعدت إيطاليا لدور الـ16 ببطولة أوروبا، بفضل خط الظهر القوي الذي يصعب اختراقه، حيث لم تتلقَ أي أهداف في ثلاث مباريات بدور المجموعات، كما حافظت إيطاليا على شباكها نظيفة في آخر 11 مباراة لعبتها في كل المسابقات، بما يعادل 1055 دقيقة، دون أن تستقبل أي هدف منذ هدف دوني فان دي بيك لهولندا في أكتوبر الماضي، وإذا حافظت إيطاليا على شباكها نظيفة مرة أخرى، فإنها ستعادل سجلها القياسي بخوض 12 مباراة متتالية دون أن تستقبل هدفا، والذي حققته بين 1972 و1974.