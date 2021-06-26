بديل إريكسن ورقة الدنمارك أمام ويلز في افتتاح دور الـ16

منتخب الدنمارك أمام روسيا. (أرشيفية : الإنترنت)

يصطدم منتخب ويلز بالدنمارك، اليوم السبت، على ملعب يوهان كرويف، في افتتاح مباريات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية، المقامة حاليا بمشاركة 24 منتخبا، وتأهل منتخب ويلز كوصيف بجدول ترتيب المجموعة الأولى من بطولة يورو 2020، بعدما وقع في فخ التعادل أمام سويسرا بالجولة الأولى، ثم الفوز على تركيا في المباراة الثانية، قبل أن يتلقى هزيمة بهدف نظيف أمام إيطاليا في اللقاء الثالث والختامي، ليتوقف رصيده عند أربع نقاط.

ويعول منتخب ويلز الكثير على نجمه جناح فريق ريال مدريد الإسباني، غاريث بيل، في المباراة اليوم خاصة أنه يتمتع بقدرات فنية وبدنية تجعل المنافسين يضعون له الكثير من الاهتمام والمراقبة، خاصة أنه أحد النجوم العالميين الذي ينتظر منهم قيادة بلدانهم لإنجازات كروية كبيرة، بينما سيغيب لاعب ويلز، إيثان أمبادو بسبب الإيقاف، بعد طرده خلال الخسارة 0-1 أمام إيطاليا في المجموعة الأولى، بحسب ما نقله موقع «24».

في المقابل وصل منتخب الدنمارك إلى دور الـ16، بعد هزيمتين متتاليتين أمام فنلندا في المباراة الشهيرة التي سقط فيها نجم إنتر ميلان كريستيان إريكسن، والتي انتهت 0-1، وأمام بلجيكا 1-2 في الجولة الثانية، قبل أن ينتفض الفريق أمام روسيا ويسقطها برباعية، وضعته الأهداف الأربعة في أفضلية خلف المتصدر المنتخب البلجيكي، ومتفوقا على المنتخبين الآخرين.

ومن المنتظر أن يعتمد مدرب الدنمارك كاسبر يولماند، مجددا على الجناح الشاب (20 عاما) ميكل دامسغارد، الذي افتتح التسجيل أمام روسيا، في مركز صانع اللعب بدلا من إريكسن.