ثالث أغلى لاعب في مانشستر يونايتد.. 90 مليونا تحسم صفقة «سانشو»

سانشو (إنترنت)

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن آخر تطورات انتقال الدولي الإنجليزي، جادون سانشو جناح بروسيا دورتموند، إلى مانشستر يونايتد، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسم نادي مانشستر يونايتد، وفقا لصحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية، صفقة الإنجليزي جادون سانشو، بعدما رفعوا عرضهم الأخير إلى 90 مليون يورو، بعدما رفض النادي الألماني جميع العروض السابقة أو إدخال لاعب ضمن الصفقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن دورتموند رد بحسم على مانشستر بأن يدفعوا 90 مليونا أو يغلقوا باب المفاوضات، حيث تخلى النادي الألماني عن سعر الـ120 مليون يورو التي وضعها للاعب في الانتقالات الماضية.

وسيصبح صاحب الـ21 عاما ثالث أغلى لاعب في مانشستر يونايتد بعد الفرنسي بول بوجبا والإنجليزي هاري ماجواير.

وتوصل النادي واللاعب إلى اتفاق مسبق حول الشروط الشخصية، حيث ستكون مدة العقد خمسة أعوام، ويحصل على راتب أسبوعي بقيمة 350 ألف جنيه إسترليني، ما يجعله في المرتبة الثانية بعد الإسباني دي خيا الحارس.

وانتقل سانشو إلى دورتموند في العام 2017 من مانشستر سيتي في صفقة قيمتها 8 ملايين جنيه إسترليني عندما كان يبلغ وقتها 17 عاما.

ولعب سانشو 137 مباراة مع دورتموند سجل خلالها 50 هدفًا من بينها 16 في الموسم الأخير، إضافة إلى 64 تمريرة حاسمة.

يذكر أن سانشو شارك في دقائق محدودة مع المنتخب في «يورو 2020»، وذلك أمام التشيك، حيث فضل جاريث ساوثجيت رحيم سترلينج وفيل فودين وبوكايو ساكا وماركوس راشفورد.