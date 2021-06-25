فورمولا 1: إعادة جائزة تركيا إلى الروزنامة في 3 أكتوبر

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 25 يونيو 2021, 12:44 مساء
سباق سيارات. (الإنترنت)

أعيدت جائزة تركيا الكبرى إلى روزنامة بطولة العالم للفورمولا واحد لهذا الموسم لتكون في الثالث من أكتوبر، بدلا من جائزة سنغافورة التي سبق، وألغيت بسبب جائحة «كورونا»، حسب ما أعلن المنظمون، الجمعة.

وأدرجت جائزة تركيا سابقا في الروزنامة بتاريخ 13 يونيو بدلا من جائزة كندا الكبرى، لكنها ألغيت بدورها بسبب القيود المفروضة على السفر، غير أنها أعيدت الآن إلى جدول السباقات بعد أسبوع من سباق جائزة روسيا الكبرى في سوتشي وقبل أسبوع من جائزة اليابان الكبرى في سوزوكا، إذ توقع المنظمون تحسنا شاملا في الوضع الصحي بحلول ذلك الوقت، وفق وكالة «فرانس برس».

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