«فينالدوم» يطلب من «يويفا» حماية اللاعبين من العنصرية في «يورو 2020»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 يونيو 2021, 07:39 مساء
جورجينيو فينالدوم. (إنترنت)

طالب جورجينيو فينالدوم، قائد المنتخب الهولندي لكرة القدم، اليوم الخميس، الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا)، بحماية اللاعبين في مواجهة الإهانات العنصرية التي من الممكن أن يتعرضوا لها خلال مباراتهم بدور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية الحالية (يورو 2020).

وأضاف: «إذا حدث هذا، على اليويفا أن يتدخل.. عليكم أن تتفهموا أنه في حالة عدم تدخل اليويفا، فإنه سيضع بهذا مسؤولية ضخمة على اللاعبين.. يتعين على اليويفا حماية اللاعبين.. يجب ألا يكون هذا مسؤولية اللاعبين».

وفي الأسبوع الماضي، وخلال المباراة بين منتخبي المجر وفرنسا في بودابست، تعرض كيليان مبابي نجم هجوم المنتخب الفرنسي لإهانات عنصرية من الجماهير المتواجدة في المدرجات.

ودشن اليويفا بعدها تحقيقا، ولكن حكم المباراة لم يبد أي ردة فعل تجاه هذه الأحداث خلال اللقاء.

ويرى فاينالدوم، ذو البشرة السوداء مثل مبابي، أن الكثير من الخطوات يجب اتخاذها بهذا الشأن قبل المباراة المرتقبة في بودابست.

ويضع فينالدوم في هذه المباراة عبارة «حب واحد» على شارة القيادة.. ولا يستبعد فاينالدوم مغادرة الملعب حال تعرض لإهانات عنصرية.

ويلتقي المنتخب الهولندي نظيره التشيكي، الأحد المقبل، في بودابست العاصمة المجرية في الدور الثاني.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فريق المروج بطل نهائيات بطولة الأشبال لكرة اليد
رياضة محلية
كريستيانو رونالدو وبنزيما يقودان البرتغال وفرنسا إلى دور ثمن نهائي «يورو 2020»
رياضة عالمية
استجابة لضغوط دولية.. خبراء يرجحون «انسحاب عسكري جزئي» لتركيا من ليبيا
ليبيا
جريدة روسية تستبعد قبول خطة واقعية لطرد المقاتلين من ليبيا خلال مؤتمر «برلين 2»
ليبيا
«برلين 2» يدعو إلى اتخاذ الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها
ليبيا
الدبيبة: الخلاف الداخلي والمصالح يعيقان المسيرة نحو الانتخابات
ليبيا
«الأسوأ آت».. تقرير أممي يحذر: العالم على أعتاب تداعيات مناخية كارثية
اقتصاد
دراسة لـ«إسكوا»: السلام في ليبيا سيجلب مكاسب بـ162 مليار دولار لدول الجوار
ليبيا
«فرانس برس»: باب العزيزية من مقر القذافي إلى ملجأ العائلات الليبية الباحثة عن ...
ليبيا
فريق دولي يحذر من زيادة انعدام الأمن الغذائي في ليبيا بسبب الصدمات المناخية
ليبيا
«الحر» وطرح الأحمال يجتمعان على الليبيين ودرجة الحرارة تصل 48 في طرابلس
ليبيا
منافس جديد لـ«كلوب هاوس» من «فيسبوك»
علوم وتكنولوجيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

منافس صيني لسيارات «كيا» الكبيرة (فيديو)