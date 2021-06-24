كأس أوروبا: رونالدو يعادل الرقم القياسي للإيراني علي دائي

البرتغالي كريستيانو رونالدو. (إنترنت)

عادل مهاجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية المسجل باسم الدولي الإيراني السابق علي دائي بتسجيله ثنائية في مرمى المنتخب الفرنسي في المباراة المقامة حاليا في بودابست ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة لكأس أوروبا في كرة القدم.

ومنح رونالدو التقدم للبرتغال (30 من من ركلة جزاء)، ورد عليه زميله السابق في ريال مدريد الإسباني كريم بنزيما بثنائية (45+2 من ركلة جزاء و47)، قبل أن يسجل الدون التعادل (60 من ركلة جزاء) رافعا رصيده إلى 109 أهداف دولية.