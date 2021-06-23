كريستيانو رونالدو وبنزيما يقودان البرتغال وفرنسا لدور ثمن نهائي «يورو 2020»

كريستيانو رونالدو. (تويتر)

تعادل المنتخب البرتغالي مع نظيره الفرنسي، بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب بوشكاش أرينا، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة «يورو 2020».

أحرز كريستيانو رونالدو هدفي البرتغال في الدقيقتين (31 و60) من ركلتي جزاء، فيما أحرز كريم بنزيما هدفي الديوك الفرنسية بالدقيقتين (45+2) من ركلة جزاء و(48).

وبهذا التعادل، أنهى المنتخب الفرنسي دور المجموعات متصدرًا للمجموعة السادسة برصيد 5 نقاط، بينما تأهل البرتغال أيضًا بعد احتلاله المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويتأهل ضمن أفضل مركز ثالث.