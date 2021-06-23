إقصاء رفاق ليفاندوفسكي خارج كأس أوروبا.. السويد تخطف بولندا في الوقت القاتل وتتأهل لثمن النهائي

منتخب السويد ونظيره منتخب بولندا في يورو 2020. (تويتر)

فاز منتخب السويد، على نظيره منتخب بولندا، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أثقيمت بينهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من يورو 2020.

افتتح منتخب السويد التسجيل عن طريق إميل فورسبيرج، بالدقيقة الثانية، وعاد اللاعب نفسه وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 59.

ونجح روبرت ليفاندوفسكى في تسجيل هدفين ومعادلة النتيجة، بهدفين في الدقيقتين 61، 84. وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، سجل فيكتور كلايسون الهدف الثالث للسويد بعد تمريرة من ديان كولوفيسكي.

بهذه النتيجة يتأهل منتخب السويد متصدرا للمجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، وغادر منتخب بولندا البطولة بنقطة وحيدة.