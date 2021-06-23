«ليفربول» يهدد مشاركة محمد صلاح في «أولمبياد طوكيو 2020»

محمد صلاح. (إنترنت)

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه من غير المرجح أن يشارك محمد صلاح لاعب فريق «ليفربول» الإنجليزي، مع المنتخب الأولمبي في ألعاب «طوكيو 2020»، لأن ناديه لا يرحب بهذا الأمر.

وأبلغ أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المعينة من الاتحاد الدولي (الفيفا) لإدارة الاتحاد المصري بشكل موقت، لقناة «أون سبورت تي.في» المصرية: «لا يوجد عاقل يقول إنه لا توجد رغبة في وجود محمد صلاح مع المنتخب الأولمبي».

وأضاف: «أبدى صلاح رغبته أن يكون موجودًا، ويدافع عن قميص المنتخب ويقود المنتخب الأولمبي، وهو قائد المنتخب الأول، فمن الطبيعي أن يكون قائدًا للمنتخب الأولمبي».

وأوضح: «خاطبنا ليفربول في البداية، النادي الإنجليزي أكد أن الأمر في يد الجهاز الفني والإدارة، وفي النهاية، ليفربول أبلغ اللاعب وأبلغنا بعدم الرغبة في السماح بمشاركة أي لاعب في الأولمبياد».