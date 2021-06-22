كرواتيا تعبر اسكتلندا.. وتتأهل لدور الـ16 في يورو 2020

كرواتيا تعبر اسكتلندا في «يورو 2020». (تويتر)

حقق المنتخب الكرواتي فوزًا مهماً أمام نظيره الاسكتلندي بثلاثية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، في ختام دور المجموعات بكأس أمم أوروبا «يورو 2020».

وتقدم المنتخب الكرواتي عقب مرور 17 دقيقة عن طريق لاعبه نيكولا فلاسيتش، قبل أن يتعادل كالوم ماكجريجور لاسكتلندا في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني تقدم لوكا مودريتش بهدف في الدقيقة 62 قبل أن يقتل إيفان بيريشيتش أي أمال لمنتخب اسكتلندا في العودة للقاء بهدف في الدقيقة 77.

وتأهل المنتخب الكرواتي بهذا الفوز إلى دور 16 من البطولة كوصيف للمجموعة التي تصدرتها إنجلترا.