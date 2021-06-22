يوفنتوس يمنح كريستيانو مهلة أخيرة لتحديد مستقبله قبل عرضه للبيع وسان جيرمان يرحب

كريستيانو رونالدو (إنترنت)

منح نادي يوفنتوس الإيطالي نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهلة نهائية لتحديد مستقبله مع الفريق، الذي يرتبط معه بعقد حتى 30 يونيو 2022، وأكدت جريدة «كوريري ديلو سبورت» المحلية أن وكيل أعمال كريستيانو جورجي مينديز، سيتوجه إلى ميلانو قريبا لحسم مستقبل النجم المخضرم صاحب الـ36 عاما.

ويركز رونالدو حاليا مع منتخب بلاده في بطولة أمم أوروبا، وكان صرح مؤخرا «سنرى، ما سيأتي سيكون الأفضل بالنسبة لي»، لكن التقارير تؤكد أن اليوفي منح كريستيانو مهلة حتى أول أسبوع من يوليو لحسم مستقبله، وإذا قرر عدم تجديد عقده سيضطر نادي «السيدة العجوز» لبيعه هذا الصيف من أجل الاستفادة من عائده المادي، حيث يطالب بين 25 و30 مليون يورو لرحيله، كما سيتحرر من دفع راتبه الضخم، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية.

ويسعى نادي باريس سان جيرمان للاستفادة من رغبة كريستيانو في تغيير الأجواء والحصول على خدماته، وفقا للمصادر الإيطالية، التي تؤكد أيضا أن مينديز سافر إلى فرنسا مؤخرا بخصوص هذا الشأن، وكان كريستيانو، الذي انضم إلى اليوفي في صيف 2018 قادما من ريال مدريد بعد تسعة مواسم قضاها في صفوفه، وفشل في التتويج بالكالتشيو مع اليوفي الموسم المنصرم ليذهب اللقب إلى إنتر ميلان، كما ودع «التشامبيونز ليغ» مبكرا من ثمن النهائي على يد بورتو.

ويشارك كريستيانو مع منتخب بلاده في نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020، حيث ينصب كل تركيزه في البطولة على أمل مواصلة الإعجاز والحفاظ على لقب كأس أوروبا، الذي توج به رونالدو ورفاقه في 2016 على حساب منتخب فرنسا.

ومنذ فترة كشف نادي ريال مدريد الإسباني، عن أن رونالدو ليس في أولوياته، بينما يوجد اهتمام من مانشستر يونايتد الإنجليزي، لكنه لم يتحرك بصورة رسمية، بينما يراقب وضع اللاعب عن كثب وبشكل جدي العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان، الراغب في عقد مقايضة مع يوفنتوس ينتقل بموجبها الأرجنتيني ماورو إيكاردي، إلى صفوف يوفنتوس في مقابل حصول النادي الباريسي على خدمات البرتغالي.