تأهل الأرجنتين وتشيلي إلى ربع نهائي «كوبا أميركا» وميسي يعادل رقم ماسكيرانو القياسي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 يونيو 2021, 04:34 مساء
مباراة الأرجنتين أمام باراغواي (إنترنت)

نجح منتخبا الأرجنتين وتشيلي في الوصول إلى الدور ربع النهائي من بطولة كوبا أميركا 2020 بعد فوز الأولى على باراغواي وتعادل الثانية مع أوروغواي، وحجز كل من منتخب الأرجنتين ومنتخب تشيلي، اليوم الثلاثاء، مقعديهما في ربع نهائي البطولة، بفوز الأولى على الباراغواي بهدف، وتعادل الثانية مع الأروغواي 1-1 ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وبالتالي، فقد سجلت الأرجنتين فوزها الثاني في ثلاث مباريات بهدف أليساندرو بابو جوميز في الدقيقة العاشرة من مباراة باهتة أقيمت في العاصمة البرازيلية، ووضع هذا الفوز رفاق ليونيل ميسي في صدارة المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط، ما يكفي لتأمين مكانهم في المرحلة المقبلة من البطولة التي تقام خلف أبواب مغلقة في البرازيل المتضررة بشدة من تفشي جائحة كورونا، بحسب ما نقلته «فرانس برس».

وكانت المباراة أيضا بمثابة إنجاز شخصي لميسي، الذي عادل الرقم القياسي لخافيير ماسكيرانو في عدد المباريات التي خاضها مع الأرجنتين (147).

من جهتها، باتت الباراغواي في المركز الثالث مع ثلاث نقاط من مباراتين، ولا تزال أمامها فرصة للتأهل نظريا إلى ربع النهائي، أما تشيلي فحجزت مقعدا لها في ربع نهائي البطولة القارية، بعد تعادلها مع الأوروغواي 1-1.

وافتتح المهاجم المخضرم إدواردو فارجاس التسجيل لتشيلي في الدقيقة 26، قبل أن يدرك منتخب الأوروغواي التعادل في الدقيقة 66 عن طريق لاعب مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني لويس سواريز.

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