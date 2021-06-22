سان جيرمان يقترب من خطف المغربي حكيمي مقابل 75 مليون يورو لإنتر

أشرف حكيمي (أرشيفية : الإنترنت)

يسعي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد مع المغربي أشرف حكيمي من نادي إنتر ميلان الإيطالي، ويتحرك النادي الباريسي ببراعة في سوق الانتقالات هذا الصيف، وينوي عقد صفقات من العيار الثقيل لتدعيم الفريق الذي يقوده المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في الموسم الجديد 2021-2022.

إذا كان الفريق الباريسي قد أعلن بالفعل التعاقد مع لاعب خط الوسط الهولندي جورجينيو فينالدوم ومن المتوقع أن يضم الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما في الساعات القليلة المقبلة، فقد يكون النجم التالي الذي يحزم حقائبه للسفر إلى العاصمة الفرنسية هو الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي، نجم إنتر ميلان الإيطالي والذي يقترب من التوقيع مع باريس سان جيرمان كل يوم، بحسب ما ذكره موقع «آس» الإسباني.

وبحسب ما نشرته جريدة «لا جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية فإن أحدث عرض قدمه باريس سان جيرمان للظهير الأيمن لفريق إنتر ميلان يبلغ قيمة 75 مليون يورو، وهو رقم قريب جدا من مطالبات النيراتزوري، الذي طلب 80 مليون يورو للسماح لأشرف حكيمي بالرحيل هذا الصيف.

ازدهرت المفاوضات بين الطرفين بشكل كبير في الساعات الأخيرة ويقترب أشرف حكيمي من أن يصبح لاعبا جديدا في صفوف باريس سان جيرمان في الموسم الجديد، وسيكون وصول أشرف حكيمي، الناشئ داخل أكاديمية نادي ريال مدريد الإسباني، ضربة تشير إلى السلطة التي يمارسها البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لنادي العاصمة الفرنسية، لأن الظهير الإيطالي أليساندرو فلورينزي، الذي جلبه المدير الرياضي خلال سوق الصيف الماضية، لم يكن على قدم المساواة مع باريس سان جيرمان الذي يطمح في كل موسم للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

ينافس باريس سان جيرمان على حكيمي، نادي تشيلسي الإنجليزي، بطل دوري أبطال أوروبا الحالي، حيث أشارت تقارير إن البلوز تقدموا بعرض قيمته 60 مليون يورو لضم المغربي مع احتمالات أن يكون المدافع الإسباني ماركوس ألونسو جزءا من الصفقة، لكن من المعروف أن أندية الدوري الإيطالي تفضل إتمام انتقالات اللاعبين مقابل أموال فقط، نظرا لأن إنتر ميلان يعاني من صعوبات مالية، بسبب فيروس كورونا.