بريطانيا تعتمد أكثر من 60 ألف متفرج في نصف النهائي ونهائي اليورو بملعب ويمبلي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 يونيو 2021, 04:18 مساء
ملعب ويمبلي (أرشيفية : الإنترنت)

سمحت الحكومة البريطانية بوجود أكثر من 60 ألف متفرج في ملعب ويمبلي مسرح الدور نصف النهائي والمباراة النهائية لنهائيات كأس أوروبا لكرة القدم، وسيكون هذا العدد الأعلى في حدث رياضي في بريطانيا منذ أكثر من 15 شهرا، وذلك بعد أن تقلص عدد الحضور بنسبة كبيرة بسبب فيروس «كورونا».

وقال وزير الرياضة والثقافة البريطاني أوليفر دودن «النهائيات ستكون لحظات لا تُنسى في طريق التعافي الوطني من الجائحة»، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

يحيط الغموض بمستقبل الأدوار النهائية من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020، في ظل مطالبات إيطاليا وألمانيا بنقل الدورين قبل النهائي والنهائي للبطولة، من استاد ويمبلي العريق في لندن، حسبما هو مقرر، إلى بلد جديد في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، في بريطانيا والقيود الكبيرة المفروضة من قبل الحكومة على المسافرين إلى البلاد.

وحذرت ألمانيا وإيطاليا، أمس الإثنين، من إقامة مباراتي المربع الذهبي والمباراة النهائية لبطولة اليورو في لندن، بسبب تفشي سلالة دلتا الجديدة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، بالعاصمة البريطانية.

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