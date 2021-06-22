نجم الأرجنتين دي ماريا: البرازيل الأقرب للتتويج بـ«كوبا أميركا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 يونيو 2021, 03:56 مساء
دي ماريا (أرشيفية : الإنترنت)

أكد أفضل لاعب في مباراة الأرجنتين وباراغواي، آنخل دي ماريا، التي انتهت بفوز «راقصو التانغو» 1-0، أن الانتصار كان مستحقًا، قبل أن يعود ويعتبر أن البرازيل لا تزال هي المرشح الأوفر حظًّا للتتويج بـ«كوبا أميركا»، لأنها تفوز بمبارياتها بسهولة أكبر.

قال دي ماريا في تصريحات تلفزيونية: «أعتقد أننا استحققنا الفوز، صنعنا فرصًا عديدة لكننا نجحنا في تحويل واحدة منها فقط إلى هدف، سيطرنا جيدًا على الكرة وقدمنا مباراة رائعة، بدأنا بقوة وكان هذا أحد الأمور التي تحدثنا عنها، سعينا نحو تحويل الفرص إلى الأهداف، وفرض إيقاعنا».

وأضاف: «البرازيل هي الأقرب للفوز، يفوز بأريحية كبيرة بمبارياته مقارنة بالبقية، كما أن اللعب على الأرض يمنحك أفضلية دائمًا، مررت الكرة إلى بابو غوميز، لم أكن أعلم أنه سيسددها، جيد أنه أحرز منها هدفًا، سنحت لنا فرص عديدة للتسجيل، لكن ذلك كان منطقيًّا لأننا أجرينا الكثير من التغييرات، وكان بعض الفتية مرهقين للغاية».

وضمنت الأرجنتين بهذا الانتصار التأهل للدور ربع النهائي، بعد صدارتها المجموعة الأولى بسبع نقاط، من تعادل أمام تشيلي، وانتصار على أوروغواي، بينما تجمد رصيد باراغواي عند ثلاث نقاط.

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