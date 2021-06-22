اليابان تحجز بعثة أوغندا المشاركة في أولمبياد طوكيو داخل العزل بعد حالة «كورونا» لأحد أفرادها

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 يونيو 2021, 03:01 مساء
البعثة الأوغندية في اليابان (إنترنت)

عُزل ثمانية لاعبين من الوفد الأوغندي حتى مطلع يوليو المقبل، بعد أن جاءت نتيجة فحص مدربهم للكشف عن فيروس «كورونا»، إيجابية، وذلك لدى وصولهم إلى اليابان للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشهر المقبل، كما أعلنت السلطات المحلية.

وفي بداية الأمر، سُمح للرياضيين بالتوجه من مطار أوساكا إلى مقر تدريباتهم بعد القيام بعزل المدرب وحده، لكن السلطات المحلية في مقاطعة إيزوميسانو اعتبرت أن الرياضيين خالطوا مدربهم الإيجابي عن كثب، وبالتالي يتعين عليهم الخضوع لحجر صحي حتى الثالث من يوليو بحسب ما أعلنت لوكالة «فرانس برس».

من جهة أخرى، أعلن منظمو دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة اليابانية طوكيو، أمس الإثنين، رغبتهم في السماح بحضور 10 آلاف من المشجعين اليابانيين خلال فعاليات الدورة، وذلك رغم جائحة فيروس «كورونا المستجد».

جاء إعلان السعي لتطبيق هذه الخطة، التي تتضمن شرط ألا يزيد عدد الحضور على نصف سعة المدرجات، بعد إجراء محادثات مع اللجنة الأولمبية الدولية، لكن القرار النهائي لم يُتخذ بعد.

وكانت دورة الألعاب الأولمبية تأجلت من العام الماضي إلى العام الجاري بسبب جائحة «كورونا»، وستقام منافساتها في الفترة بين 23 يوليو، والثامن من أغسطس المقبل، ولن يسمح بحضور مشجعين أجانب.

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