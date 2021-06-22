عزل في منتخب إنجلترا بعد تسرب «كورونا» من معسكر إسكتلندا في «يورو 2020»

بن تشيلويل و مايسون ماونت (إنترنت)

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عزل لاعبي منتخب بلاده المدافع بن تشيلويل ولاعب الوسط مايسون ماونت حتى 28 يونيو الجاري، بعد اعتبارهما مخالطين للاعب وسط منتخب إسكتلندا بيلي غيلمور الذي ثبتت إصابته بفيروس «كورونا».

وأوضح الاتحاد الإنجليزي أن لاعبيه لن يخوضا المباراة ضد تشيكيا المقررة مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة ضمن النسخة السادسة عشرة لكأس أوروبا، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

ومن المرجح أن يغيب الثنائي بن تشيلويل ومايسون ماونت عن مباراة الدور ثمن النهائي الذي بلغه منتخب الأسود الثلاثة.

وسبق وأعلن الاتحاد الإسكتلندي لكرة القدم، أمس الإثنين، عن إصابة لاعب وسط المنتخب الوطني بيلي غيلمور بفيروس كورونا، ما سيحرمه من المشاركة، اليوم الثلاثاء، في المباراة المصيرية لبلاده أمام كرواتيا في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة لكأس أوروبا.

وكانت إسكتلندا تعول كثيراً على لاعب تشيلسي الإنجليزي البالغ 20 عاماً لمباراة، الثلاثاء، ضد كرواتيا وصيفة بطلة العالم في غلاسكو، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

يأتي هذا بعد الأداء المميز الذي قدمه غيلمور في الجولة الماضية ضد إنجلترا في لندن والذي شهد تعادلا سلبيا ما خوله نيل جائزة أفضل لاعب وتحتاج اسكتلندا إلى الفوز الثلاثاء لكي تدخل في حسابات التأهل إلى ثمن النهائي.