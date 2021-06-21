بالعلامة الكاملة.. هولندا تتأهل لثمن نهائي «يورو 2020»

هولندا تهزم مقدونيا في «يورو 2020». (تويتر)

حقق المنتخب الهولندي الفوز على نظيره المقدوني الشمالي، بثلاثية نظيفة، في ختام منافسات الجولة الأخيرة في المجموعة الثالثة ببطولة يورو 2020.

وتقدم ممفيس ديباي بالهدف الأول لمنتخب هولندا في الدقيقة (24)، قبل أن يتكفل جورجينيو فينالدوم بتسجيل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين (51) و(58).

وبتلك النتيجة، رفعت هولندا رصيدها إلى 9 نقاط بعدما هزمت كل منافسيها في المجموعة، وعلى العكس تماماً لم تجمع مقدونيا أي نقاط لتستقر عند الخانة صفر في المركز الأخير.

وضمن المنتخب الهولندي صدارة مجموعته، ليرافقه منتخب النمسا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بينما جاء منتخب أوكرانيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط فقط.