النمسا تتأهل إلى ثمن نهائي يورو «2020» لأول مرة في تاريخها

النمسا تعبر أوكرانيا في يورو 2020. (تويتر)

تأهلت النمسا إلى أدوار خروج المغلوب ببطولة أوروبا لأول مرة في تاريخها بعد الفوز 1-0 على أوكرانيا، في ختام مباريات المجموعة الثالثة اليوم الإثنين، حيث ستواجه إيطاليا في دور الستة عشر.

وفازت هولندا، التي سبق أن ضمنت صدارة المجموعة بعد تغلبها على أوكرانيا والنمسا، 3-0 على مقدونيا الشمالية متذيلة الترتيب لتنهي المجموعة بـ 9 نقاط مقابل 6 للنمسا.

وهز كريستوف باومجارتنر، الذي بدا متأثرا من اصطدام في الرأس مع إيليا زابارني في وقت مبكر من المباراة، الشباك في الدقيقة (21) بعد ركلة ركنية إذ سبق مدافع أوكرانيا ليحول تمريرة ديفيد ألابا في المرمى.

وخرج لاعب الوسط النمساوي بعد ذلك بـ 10 دقائق وشارك أليساندرو شوبف بدلا منه وكاد أن يصنع الهدف الثاني لماركو أرناوتوفيتش بعد هجمة مرتدة لكن المهاجم سدد الكرة خارج الملعب.

وتوقف رصيد أوكرانيا، التي قدمت أداء متواضعا ولم تشكل خطورة على مرمى النمسا، عند 3 نقاط ويجب عليها انتظار نتائج بقية المجموعات لمعرفة موقفها من التأهل كأحد أفضل 4 منتخبات تحت المركز الثالث.