هولندا «المتأهل» يخوض رهانا فنيا أمام مقدونيا «المودع» في «يورو 2020»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 يونيو 2021, 05:08 مساء
مباراة هولندا والنمسا (إنترنت)

يدخل منتخب هولندا مباراة، اليوم الإثنين، في صدارة المجموعة الثالثة، برصيد ست نقاط جمعها من الفوز على حساب أوكرانيا في الجولة الأولى 3-2، وعلى النمسا 2-0 في الجولة الماضية، حيث ضمن منتخب «الطواحين» التأهل إلى دور الـ16، بينما يأمل في بلوغه كمتصدر بالعلامة الكاملة، حال الفوز على حساب مقدونيا الشمالية.

وتأكد تأهل منتخب هولندا للدور المقبل كمتصدر للمجموعة، حتى في حال خسارته أمام مقدونيا في الجولة الأخيرة، وذلك بفضل المواجهات المباشرة، ويفكر المدير الفني لمنتخب هولندا، فرانك دي بور المدير، في العودة للعب بالطريقة التقليدية (4-3-3) بعد أن لعب بخمسة مدافعين في المباراتين الماضيتين، خاصة أن بمقدوره منح البدلاء الفرصة.

ويواجه المدرب صداعًا آخر يتمثل في اختيار التشكيلة، وإجراء عدد من التغييرات، للسماح لبعض اللاعبين الذين لم يشاركوا حتى الآن باللعب، ما قد يتسبب أيضًا في تراجع معنويات وحماس البعض.

في المقابل يسعى منتخب مقدونيا الشمالية لخروج مشرف من البطولة، عقب هزيمتين متتاليتين في أول جولتين، وضياع فرصته في الحصول على أحد أفضل فرق المركز الثالث، حتى وإن حقق المفاجأة، وفاز في الجولة الأخيرة.

وبات منتخب مقدونيا أول المنتخبات التي تغادر رسميًّا منافسات كأس أمم أوروبا، بعد نهاية مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات للمجموعة الثالثة.

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