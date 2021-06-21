كريستيانو رونالدو يستعد لهدم الأسطورة الإيرانية

علي دائي في الإطار الأيمن وكريستيانو رونالدو في الإطار الأيسر (أرشيفية : الإنترنت)

اعتقد كثيرون بأن أحداً لن يتمكن من هزّ عرش الإيراني علي دائي الذي تربّع لأعوام طويلة على زعامة أفضل الهدافين على الصعيد الدولي بتسجيله 109 أهداف في 149 مباراة خاضها مع منتخب إيران، لكن نجم البرتغال كريستيانو رونالدو جاء من بعيد ليصبح قريباً جداً من إضافة رقم قياسي جديد إلى سجله الأسطوري بهدفه في مرمى ألمانيا السبت (2-4) في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس أوروبا.

البطولة الموزعة مبارياتها في النسخة الـ16 على 11 بلد أوروبي، وثنائيته الثلاثاء أمام المجر (3-صفر) في الجولة الثانية، رفع رونالدو رصيده إلى 107 أهداف في 177 مباراة بقميص بلاده حاملة اللقب القاري، وبات بالتالي على بعد هدفين من هز عرش دائي الذي ردّد أكثر من مرة بأنه سيكون سعيداً لو نجح رونالدو في تحطيم رقمه القياسي الذي تحقق بين 1993 و2006، لأنه يرى بمهاجم يوفنتوس الإيطالي الحالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني السابق بين أفضل ثلاثة لاعبين في تاريخ اللعبة إلى جانب الأرجنتينيين ليونيل ميسي والراحل دييغو مارادونا، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وقال دائي لوكالة «خبر أونلاين» في 2018 إن «الأرقام القياسية وجدت لكي تُحَطَم، يملك رونالدو حقاً المؤهلات لتحقيق ذلك، أحترمه كثيراً، إنه لاعب رائع لدرجة أنه ليس من الضروري أن نكيل المدح به».

ومطاردة رونالدو للأرقام القياسية، وأبرزها أفضل هداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا وأفضل هداف في تاريخ نهائيات كأس أوروبا، تبهر الصحافة الإيرانية حيث تنشر مقالات عنه في كل مرة يقترب فيها اللاعب البالغ من العمر 36 عاماً من حصيلة دائي.

وتألق دائي بشكل خاص في مواجهة المنتخبات الآسيوية، حيث سجل خمسة أهداف في الفوز 7-صفر على سريلانكا العام 1996، وأربعة أهداف في مباراة واحدة خلال أربع مناسبات، بما في ذلك الفوز التاريخي في تصفيات كأس العالم على غوام 17-صفر، لكن مؤهلاته ليست محصورة بالتسجيل وحسب، بل هو من صنع هدف الفوز الذي سجله مهدي مهدافيكيا في الفوز التاريخي لإيران على غريمتها السياسية الولايات المتحدة 2-1 في كأس العالم 1998.

كما حمل دائي شارة قيادة بلاده في كأس العالم 2006 قبل اعتزاله كرة القدم الدولية وهو في السابعة والثلاثين من عمره، كما أن دائي كان أول إيراني يلعب في إحدى الدوريات الأوروبية الكبرى، وذلك في ألمانيا حين دافع أولاً عن ألوان أرمينيا بيليفيلد ثم العملاق بايرن ميونيخ وممثل العاصمة هرتا برلين.

وبعد تحوّله إلى التدريب، اشتهر دائي بصراحته وكان يتشاجر مع الحكام ومدربي الفرق المنافسة ورؤساء الأندية، لكن أبن الـ52 عاماً لا يزال أسطورة حية في وطنه، حتى أن عدد متابعيه على انستاغرام وصل إلى 6,7 مليون شخص، وتوزّعت نشاطات دائي بعد الاعتزال على مجالات مختلفة، بما في ذلك الأعمال التجارية، كما أنه حاصل على شهادة في الهندسة من جامعة شريف المرموقة في طهران.