منتخب إسكتلندا يعلن إصابة بيلي غيلمور بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 يونيو 2021, 11:51 صباحا
بيلي غيلمور (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن الاتحاد الإسكتلندي لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن إصابة لاعب وسط المنتخب الوطني بيلي غيلمور بفيروس كورونا، ما سيحرمه من المشاركة، غدا الثلاثاء، في المباراة المصيرية لبلاده في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة لكأس أوروبا.

وكانت إسكتلندا تعول كثيراً على لاعب تشيلسي الإنجليزي البالغ 20 عاماً لمباراة، غدا الثلاثاء، ضد كرواتيا وصيفة بطلة العالم في غلاسكو، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

يأتي هذا بعد الأداء المميز الذي قدمه غيلمور في الجولة الماضية ضد إنجلترا في لندن والذي شهد تعادلا سلبيا ما خوله نيل جائزة أفضل لاعب وتحتاج اسكتلندا إلى الفوز الثلاثاء لكي تدخل في حسابات التأهل إلى ثمن النهائي.

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