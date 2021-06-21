اتجاه لحضور 10 آلاف مشجع في أولمبياد طوكيو

الشعار الأولمبي الدولي (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن منظمو دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الإثنين، رغبتهم في السماح بحضور 10 آلاف من المشجعين اليابانيين خلال فعاليات الدورة، وذلك رغم جائحة فيروس كورونا المستجد.

جاء الإعلان عن السعي لتطبيق هذه الخطة، التي تتضمن شرط ألا يزيد عدد الحضور عن نصف سعة المدرجات، بعد إجراء محادثات مع اللجنة الأولمبية الدولية، لكن القرار النهائي لم يُتخذ حتى الآن، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وكانت دورة الألعاب الأولمبية تأجلت من العام الماضي إلى العام الجاري بسبب جائحة كورونا، وستقام منافساتها في الفترة ما بين 23 يوليو، والثامن من أغسطس، ولن يسمح بحضور مشجعين أجانب.

وفي إبريل الماضي، أرجأ منظمو أولمبياد طوكيو قرارهم بشأن حضور الجماهير المحلية من عدمه إلى يونيو الجاري، وسبق للجنة المنظمة منع الجماهير القادمة من خارج اليابان بحضور فعاليات الألعاب الأولمبية بسبب الوباء، ووضعت طوكيو وثلاث مقاطعات يابانية أخرى تحت حالة الطوارئ الثالثة، في مواجهة الارتفاع في حالات الإصابة بفيروس «كوفيد-19» التي تفرض إقامة الأحداث الرياضية خلف أبواب مغلق.

في الوقت نفسه، أعلن منظمو الأولمبياد أن الرياضيين المشاركين في الحدث، سيخضعون لفحوصات يومية لفيروس كورونا، في حين كانت الخطة الأصلية الخضوع لفحوصات كل أربعة أيام.

وأوضح رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ أنه تم الكشف عن هذا التعزيز في الوقت نفسه مع كتيبات اللعب الجديدة، وهي كتيبات تتضمن إجراءات صارمة لمكافحة الفيروسات التي تعد علامة على التضامن والاحترام من المجتمع الأولمبي تجاه مضيفينا اليابانيين.

وستكون أولمبياد طوكيو 2020 الأعلى كلفة في تاريخ الألعاب الصيفية، في حين أن عائداتها ستكون حيوية لحركة أولمبية أضعفتها أزمة صحية إثر تفشي فيروس «كورونا».

أعاد المنظمون اليابانيون في نهاية 2020 تقييم ميزانية الحدث بـ15.4 مليار دولار أميركي، أكثر بـ2.8 مليار دولار من التقديرات السابقة، بسبب تكاليف التأجيل من صيف 2020 إلى يوليو المقبل والتدابير الصحية لمكافحة فيروس «كورونا».

تعد أولمبياد طوكيو 2020 بأنها ستكون الأعلى كلفة في التاريخ، متقدمة على نسخة لندن 2012 (12.2 مليار يورو)، فيما تنفرد أولمبياد سوتشي 2014 الشتوية في روسيا بالرقم القياسي المطلق والمقدر بـ17.9 مليار يورو، بحسب دراسة لجامعة أوكسفورد البريطانية.

يتضمن هذا الملف ميزانية التشغيل، المتوازنة على الأقل في معظم النسخ منذ 1984 باستثناء أولمبياد ألبيريل 1992، بالإضافة إلى أعمال البناء وتطوير البنى التحتية.